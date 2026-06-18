Русский язык и синопсис: первые детали игры Persona 6

В цифровом магазине Steam появилась страница Persona 6 — шестой части культовой серии игр. Разработчики раскрыли первые детали предстоящего проекта.

На странице игры стало известно, что новая Persona получит русскую локализацию в виде субтитров. Как и в предыдущих частях, главными героями выступят школьники, которые могут призывать персону — воплощение человеческой души. Игрокам предстоит укреплять дружбу с другими подростками и сражаться с тьмой. Авторы также раскрыли синопсис предстоящей игры.

Persona 6 — это новая смелая история, объединившая всё лучшее в серии. Увлекательная школьная жизнь и приключения за гранью реальности — всё это знакомо каждому, кто играл в предыдущие игры вселенной. Вдобавок к этому вас ждёт оригинальный сюжет и, конечно, новые персонажи. Эта игра непременно полюбится как давним поклонникам вселенной Persona, так и тем, кто прикоснётся к серии впервые.

Persona 6 анонсировали на презентации Xbox Games Showcase 2026. Дата выхода пока неизвестна. Релиз проекта состоится на ПК, PS5, Xbox Series. Авторы также рассказали, что для знакомства с Persona 6 не понадобится знание сюжета предыдущих игр серии — в прошлых частях разработчики использовали такой же подход.