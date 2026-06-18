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Сериал Джайв (2026) — смотреть трейлер онлайн, сюжет, актёры

Вышел тизер сериала «Джайв» про латиноамериканские танцы — премьера скоро
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Онлайн-кинотеатр Okko представил дебютный тизер сериала «Джайв». Премьера шоу состоялась сегодня, 18 июня, в рамках основного конкурса фестиваля «Пилот», даты выхода у проекта пока нет.

Будущий сериал расскажет историю бальной латины, которую покидают её бессменные чемпионы. Лучшие танцоры страны с удвоенной силой включаются в гонку за первое место. Но легендарный тренер Дмитрий Смирнов делает неожиданный ход: разбивает самую сильную пару, чтобы дать шанс аутсайдеру – парню из киргизского аула, одержимому мечтой танцевать. Этот рискованный шаг переворачивает игру, заставляя каждого выбрать – бороться до конца или отступить, когда ставки станут слишком высоки.

Главные роли в проекте сыграли Антон Васильев («Мастер»), Анна Снаткина («Фишер»), Давид Сократян («Любовь Советского Союза») и Анастасия Уколова («Сокровища гномов»). Режиссёром выступил Данил Чащин («Улица Шекспира»).

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