FURIA обыграла 9z и вышла в полуфинал IEM Cologne Major 2026 по CS 2

FURIA одержала победу над 9z Team со счётом 2-1 в четвертьфинале IEM Cologne Major 2026. Аргентинский коллектив забрал Dust2 (13:8), однако бразильцы ответили победами на Mirage (13:9) и Overpass (13:6). На второй карте команда Габриэля FalleN Толедо совершила камбэк с 2:6 до 6:6 в первой половине.

Данил molodoy Голубенко завершил серию со статистикой 43-38. Для FURIA это первый полуфинал мэйджора с molodoy и Марексом YEKINDAR Галинскисом в составе. На двух предыдущих мэйджорах — BLAST.tv Austin Major и StarLadder Budapest Major — команда останавливалась на пятом-восьмом месте.

В последний раз FURIA играла в топ-4 мэйджора на домашнем IEM Rio Major в 2022 году — из того состава в команде остались только Юри yuurih Сантос и Кайке kscerato Серато.

В полуфинале FURIA встретится с Aurora. 9z заняла пятое-восьмое место и заработала $ 45 тыс. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.