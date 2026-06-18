Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FURIA обыграла 9z и вышла в полуфинал IEM Cologne Major 2026 по CS 2

FURIA обыграла 9z и вышла в полуфинал IEM Cologne Major 2026 по CS 2
Комментарии

FURIA одержала победу над 9z Team со счётом 2-1 в четвертьфинале IEM Cologne Major 2026. Аргентинский коллектив забрал Dust2 (13:8), однако бразильцы ответили победами на Mirage (13:9) и Overpass (13:6). На второй карте команда Габриэля FalleN Толедо совершила камбэк с 2:6 до 6:6 в первой половине.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . 1/4 финала
18 июня 2026, четверг. 20:00 МСК
9z Team
Окончен
1 : 2
FURIA

Данил molodoy Голубенко завершил серию со статистикой 43-38. Для FURIA это первый полуфинал мэйджора с molodoy и Марексом YEKINDAR Галинскисом в составе. На двух предыдущих мэйджорах — BLAST.tv Austin Major и StarLadder Budapest Major — команда останавливалась на пятом-восьмом месте.

В последний раз FURIA играла в топ-4 мэйджора на домашнем IEM Rio Major в 2022 году — из того состава в команде остались только Юри yuurih Сантос и Кайке kscerato Серато.

В полуфинале FURIA встретится с Aurora. 9z заняла пятое-восьмое место и заработала $ 45 тыс. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Молодой в полуфинале. Как прошёл первый четвертьфинал IEM Cologne Major 2026 по CS 2
Live
Молодой в полуфинале. Как прошёл первый четвертьфинал IEM Cologne Major 2026 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android