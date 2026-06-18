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Riot Games раскрыла полную систему VCT 2027 — любая команда сможет дойти до Champions

Riot Games раскрыла полную систему VCT 2027 — любая команда сможет дойти до Champions
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Riot Games опубликовала детали обновлённой системы Valorant Champions Tour на 2027 год. Компания заменит текущую лиговую структуру турнирной моделью с открытыми квалификациями на Masters и Champions.

VCT перейдёт от региональных лиг (Pacific, Americas, EMEA, China) к единой конкурентной системе, где каждая команда начинает путь с открытых квалификаций. Региональные сплиты заменят VCT Cups — короткие LAN-турниры, по два на каждый регион в год, всего восемь за сезон.

Ключевые изменения:

  • восемь партнёрских команд и четыре команды из открытых квалификаций на каждом Kickoff;
  • топ-3 Kickoff проходят на Masters;
  • партнёрские команды больше не имеют гарантированного слота на весь сезон — место нужно подтверждать после каждого турнира;
  • любая открытая команда может пройти путь до Champions;
  • для сохранения прогресса необходимо оставить минимум три из пяти игроков в составе.

Партнёрские команды получат гарантированные базовые выплаты, бонусы за результаты, доход от внутриигровых капсул и прямой посев в поздние стадии квалификаций.

Для непартнёрских команд впервые предусмотрены гарантированные выплаты:

  • $ 100 тыс. — за выход на Kickoff или Cup;
  • $ 200 тыс. — за выход на Masters;
  • $ 400 тыс. — за выход на Champions;
  • дополнительный бонус $ 100 тыс. — для участников Game Changers.

VCT будет проводить более 20 турниров ежегодно в более чем 16 городах мира. Общий призовой фонд составит около $ 6 млн в год.

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