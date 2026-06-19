Кейт Хадсон и Ана де Армас сыграют в эротическом триллере «Палм-Гроув»
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Звёзды кино Кейт Хадсон и Ана де Армас исполнят главные роли в эротическом триллере «Палм-Гроув». Лента пока не куплена ни одной из компаний, но инсайдеры уверены, что торги за неё пройдут быстро из-за актрис.
Действие происходит в самом престижном районе Майами, где идеальная с виду жена узнает о двойной жизни своего мужа. Это запускает соблазнительную игру за власть, в которой предательство становится ключевым элементом.
Режиссёром выступит Корнел Мундруцо, снявший «Фрагменты женщины», сценарий написал Джеймс Морозини. Дату начала съёмок и информацию о других членах актёрского состава пока не раскрывают.
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