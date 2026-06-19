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Создатель «Обсессии» Керри Баркер заключил контракт с Universal Pictures на новый фильм

Создатель «Обсессии» Керри Баркер заключил контракт с Universal Pictures на новый фильм
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В Deadline сообщили, что режиссёр и сценарист «Обсессии» Керри Баркер заключил восьмизначный контракт с Universal Pictures. Постановщик выступит сценаристом, режиссёром и продюсером картины.

Джейсон Блум и Джеймс Ван выступят продюсерами от Blumhouse и Atomic Monster. Деталей самой картины пока нет. Неизвестен ни актёрский состав, ни сюжет, ни дата начала съёмок. Это будет хоррор, как и «Обсессия», но, какой именно, пока не разглашают.

«Обсессия» Керри Баркера стала хитом, собрав $ 300 млн при бюджете в $ 750 тыс. Картина — феномен 2026 года и индустрии, которая поразила как зрителей, так и критиков.

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