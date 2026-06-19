«Тут много подлинных деталей»: режиссёр Майкл Сарноски — о «Смерти Робин Гуда»

Майкл Сарноски, режиссёр «Смерти Робин Гуда», рассказал, что сюжет картины вдохновлён реальными историями Средневековья. Постановщик долго изучал тему, чтобы снять собственный фильм.

Я перечитал некоторые из самых ранних баллад о Робине, которые были очень жестокими и напряжёнными… на самом деле в этой версии Робина много подлинных деталей.

Картина расскажет об уже пожилом и тяжело раненном Робин Гуде, который пытается искупить вину за прошлое, полное убийств и других различных преступлений. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним.

Премьера ленты в мировом прокате состоялась сегодня, 19 июня.