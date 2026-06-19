Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал второй сезон сериала «Шугар» с Колином Фарреллом

Стартовал второй сезон сериала «Шугар» с Колином Фарреллом
Комментарии

Сегодня на Apple TV начал выходить второй сезон сериала «Шугар» с Колином Фарреллом в главной роли. Для просмотра доступна пока первая серия, всего их будет восемь.

«Шугар» рассказывает о частном детективе, расследующем таинственное исчезновение Оливии Сигел, любимой внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. В продолжении главный герой возьмётся за дело о пропаже ещё одного человека и также будет искать ответы на вопросы о своей пропавшей сестре.

Первый сезон «Шугар» вышел в 2024 году и был высоко оценён как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 81% свежести от обозревателей и 80% – от зрителей.

Материалы по теме
Расписание выхода второго сезона сериала «Шугар» с Колином Фарреллом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android