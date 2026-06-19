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Состоялась мировая премьера фильма «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом в главной роли

Состоялась мировая премьера фильма «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом в главной роли
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Сегодня во всём мире стартовал прокат фильма «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом. Картину уже крутят в зарубежных кинотеатрах, но официальной премьеры в России нет.

Картина расскажет об уже пожилом и тяжело раненном известном герое, который пытается искупить вину за свои поступки. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним.

В актёрский состав также вошли Джоди Комер, Билл Скарсгард, Мюррэй Бартлетт и Ноа Джуп. Режиссёром и сценаристом картины выступит Майкл Сарноски, известный по приквелу «Тихого места» и картине «Свинья» с Николасом Кейджем.

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