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«Нам дали разгуляться»: Том Холланд — об импровизации в «Человеке-пауке: Новый день»

«Нам дали разгуляться»: Том Холланд — об импровизации в «Человеке-пауке: Новый день»
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Один из любимых моментов работы над «Человеком-пауком: Новый день» для Тома Холланда стала возможность импровизировать на съёмках. Об этом актёр рассказал в недавнем интервью.

По словам Холланда, режиссёр Дестин Дэниел Креттон позволил актёрам на площадке импровизировать, чтобы сцены выглядели живее и интереснее. Особенно Холланд рад взаимоотношениям Карателя и Паука.

Это такая действительно забавная история про отношения младшего брата и старшего брата. Дестин Дэниел Креттон просто дал нам разгуляться.

В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел». Зарубежный прокат стартует 31 июля.

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