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Создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас хотел снять сериал про Палпатина

Создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас хотел снять сериал про Палпатина
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Иен Макдермид в интервью рассказал, что у создателя «Звёздных войн» Джорджа Лукаса была идея о сериале про Шива Палпатина, которого в трилогии приквелов сыграл Макдермид.

По словам актёра, в шоу хотели показать политический путь, который прошёл Палпатин, чтобы прийти к власти.

Возможно, там показали бы покушение на Палпатина, которое, конечно, не увенчается успехом. Это звучало очень захватывающе.

В итоге проект отменили после того, как Лукас продал права на «Звёздные войны» Disney. Сам Макдермид с радостью бы снялся в подобном сериале, поскольку очень любит своего героя, а задумка кажется ему интересной.

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