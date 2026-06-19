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Amazon отказалась выпускать фильм Artificial про авторов ChatGPT с Юрой Борисовым

Amazon отказалась выпускать фильм Artificial про авторов ChatGPT с Юрой Борисовым
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Издание Puck News поделилось новыми деталями фильма Artificial («Искусственный») о главе компании OpenAI Сэме Альтмене. Как оказалось, компания Amazon отказалась от выпуска ленты, сейчас авторы ищут нового дистрибьютора картины.

По данным журналистов, решение об отказе от показа фильма принял Майк Хопкинс, глава киноподразделения Amazon MGM. Инсайдеры отмечают, что ему не понравился очень мрачный тон картины, где глава компании Сэм Альтман показан в неблагоприятном свете.

Фильм Artificial расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу организации разработчиков искусственного интеллекта OpenAI внезапно уволили, а затем так же внезапно вернули обратно спустя несколько дней. Самого Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд («Человек-паук»), его коллегу Илью Суцкевера воплотил Юра Борисов («Анора»), а технического директора OpenAI Миру Мурати сыграла Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»).

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