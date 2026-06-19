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«Смесь «Стражей Галактики» и «Безумного Макса»: первые критики хвалят «Супергёрл» от DC

«Смесь «Стражей Галактики» и «Безумного Макса»: первые критики хвалят «Супергёрл» от DC
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В середине июня в США прошёл закрытый показ «Супергёрл» — новой ленты в киновселенной DC, рассказывающей историю Кары, сестры Супермена. Финальную версию картины представили журналистам, которые уже поделились своими впечатлениями в соцсетях.

Так, первым обозревателям понравилась новинка — они называют её смесью «Стражей Галактики» и «Безумного Макса: Дороги ярости». Критики особенно хвалят экшен, актёрскую игру Милли Олкок и Джейсона Момоа, а также эмоциональную историю главной героини. Некоторые журналисты отмечают, что в фильме не самый интересный злодей, а по тону лента совсем не похожа на «Супермена».

Что пишут первые критики о фильме «Супергёрл»

«Супергёрл» — совсем не то, чего я ожидал. Я предполагал, что это «космический фильм о супергерое с колкостями» в духе «Стражей Галактики» или «Супермена». Но он куда больше похож на «Безумного Макса» — с грязными мирами, мерзкими злодеями и саморазрушающимся героем.
«Супергёрл» вряд ли вызовет такой же резонанс, как «Супермен», но служит идеальным спутником и продолжением ленты Джеймса Ганна с более интересными персонажами и сложными отношениями между ними. Это очень эмоциональное кино, что делает экшен ещё более напряжённым.
«Супергёрл» — это именно то, чего я хотела. Девочки тоже могут запутаться в себе, и это круто! Кара не похожа на Супермена, и мне очень понравилось, как фильм это ясно показывает. Она — другой тип героя, совершенная во всём.
Если вы смешаете «Стражей Галактики», «Железную хватку» и «Безумного Макса» в блендере DC, вы получите «Супергёрл» — грязное, смешное, но удивительно мрачное космическое приключение. Милли Олкок сияет, особенно когда мы погружаемся в трагическую предысторию Кары, а Джейсон Момоа получает огромное удовольствие от роли Лобо.
К сожалению, «Супергёрл» оставила смешанные впечатления. Как фанат комиксов, я (возможно) слишком сильно ждал экранизациую. Хотя Джейсон Момоа и Милли Олкок блистают, некоторые адаптационные решения и пресный злодей мешают фильму стать великим. Это неплохой фильм, но не более того.

«Супергёрл» расскажет историю Кары Зор-Эл, сестры Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести. Премьера ленты состоится уже 26 июня.

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