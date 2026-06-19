Авторы ремейка Persona 4: Revival показали 19 минут геймплея с новыми деталями игры

Студия Atlus провела большую презентацию Persona 4: Revival — ремейка культовой Persona 4. Авторы показали около 19 минут игрового процесса, где поделились деталями новой версии знаменитой jRPG.

Видео доступно на YouTube-канале Atlus. Права на видео принадлежат Atlus.

Так, разработчики в очередной раз отметили, что Persona 4: Revival — отдельная история в серии, которая отлично подойдёт новичкам. По сюжету главный герой переезжает в небольшой городок Инаба, где начинают происходить таинственные убийства. Выясняется, что персонаж и его друзья могут попадать в потусторонний мир с помощью «Полуночного телеканала» и сражаться с населяющими его монстрами.

Ремейк Persona 4 останется верным оригиналу — от сюжета до персонажей и музыкальных треков. Авторы перезаписали реплики героев, музыку и записали новые композиции. Разработчики также обновили боевую систему, добавив несколько способностей, улучшили интерфейс и осовременили управление в духе недавнего ремейка Persona 3.