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Авторы ремейка Persona 4: Revival показали 19 минут геймплея с новыми деталями игры

Авторы ремейка Persona 4: Revival показали 19 минут геймплея с новыми деталями игры
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Студия Atlus провела большую презентацию Persona 4: Revival — ремейка культовой Persona 4. Авторы показали около 19 минут игрового процесса, где поделились деталями новой версии знаменитой jRPG.

Видео доступно на YouTube-канале Atlus. Права на видео принадлежат Atlus.

Так, разработчики в очередной раз отметили, что Persona 4: Revival — отдельная история в серии, которая отлично подойдёт новичкам. По сюжету главный герой переезжает в небольшой городок Инаба, где начинают происходить таинственные убийства. Выясняется, что персонаж и его друзья могут попадать в потусторонний мир с помощью «Полуночного телеканала» и сражаться с населяющими его монстрами.

Ремейк Persona 4 останется верным оригиналу — от сюжета до персонажей и музыкальных треков. Авторы перезаписали реплики героев, музыку и записали новые композиции. Разработчики также обновили боевую систему, добавив несколько способностей, улучшили интерфейс и осовременили управление в духе недавнего ремейка Persona 3.

Persona 4: Revival поступит в продажу 18 февраля 2027 года на ПК, PS5, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Игра впервые выйдет на русском языке.

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