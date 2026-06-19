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Умер Бобби Принс, композитор Doom, Wolfenstein и Duke Nukem

Умер Бобби Принс, композитор Doom, Wolfenstein и Duke Nukem
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19 июня стало известно о смерти Бобби Принса, знаменитого игрового композитора. Об этом сообщила администрация сайта Legacy, отметив, что мужчины не стало 16 июня. Ему был 81 год.

Бобби Принс — один из самых известных звуковых дизайнеров и композиторов в индустрии видеоигр. Он работал над многими культовыми шутерами, включая Wolfenstein 3D, Doom, Doom 2: Hell on Earth, Duke Nukem 2 и Duke Nukem 3D. Не так давно его работу включили в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США.

Последней работой Бобби Принса стал саундтрек для одиночного шутера Wrack, который вышел в 2014 году. Это было возращение композитора после длительного, 16-летнего перерыва.

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