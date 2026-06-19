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Фильм Твоё сердце будет разбито 2 — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры

Продолжение мелодрамы «Твоё сердце будет разбито» выйдет в октябре 2027 года — постер
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Кинокомпании Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр Start назвали дату выхода фильма «По осколкам твоего сердца». Продолжение мелодрамы «Твоё сердце будет разбито» выйдет в кинотеатрах России 14 октября 2027 года.

Сейчас авторы пишут сценарий будущей картины, съёмки должны начаться следующей весной. К своим ролям вернутся Вероника Журавлёва и Даниэль Вегас.

Фото: Start

«Твоё сердце будет разбито» рассказывает историю старшеклассницы Полины, которая спасается от травли в новой школе и идёт на сделку с главным хулиганом Барсом. Он должен притворяться её парнем и защищать, а она – делать всё, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых. Сборы ленты превысили 900 млн рублей, это одна из самых кассовых российских мелодрам в истории.

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