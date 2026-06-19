Героев из трейлера «Шрека 5» сравнили с персонажами из первой части

16 июня студия DreamWorks представила новый трейлер мультфильма «Шрек 5». Ролик получил в основном негативные отзывы от фанатов из-за нового дизайна персонажей.

Авторы попытались воссоздать героев на новый лад с нуля, из-за чего некоторые персонажи заметно отличаются от своих прошлых версий. Больше всего изменений пришлись на Осла, который теперь больше походит на зебру Марти из «Мадагаскара», ещё одного проекта DreamWorks.

Фото: X/Culture Crave

Тем временем трейлер «Шрека 5» собрал больше 83 тысяч дизлайков и множество негативных отзывов от аудитории. Пользователи предлагают студии DreamWorks взять за основу модели героев из прошлых частей серии, а не пытаться создать их современные версии с нуля.

Премьера пятой части культовой серии состоится уже 30 июня 2027 года. В ленте также появится дочь героев Фелиция, которую озвучит Зендея.