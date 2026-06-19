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Мировая премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана состоится 6 июля в Лондоне

Мировая премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана состоится 6 июля в Лондоне
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Кинокомпания Universal Pictures анонсировала дебютные показы фильма «Одиссея». Премьера эпической ленты Кристофера Нолана состоится 6 июля в Лондоне — за полторы недели до релиза в остальном мире. Ранее именно в столице Англии впервые показывали «Оппенгеймера» и некоторые другие работы Нолана.

Так, на мировой премьере «Одиссеи» будет полноценная красная дорожка. Ленту представят основные звёзды картины: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея и Шарлиз Терон. Ожидается, что вместе с премьерой появятся и первые обзоры критиков.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Премьера картины состоится 17 июля.

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