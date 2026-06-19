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Вышел тизер четвёртого сезона аниме «Магическая битва»

Вышел тизер четвёртого сезона аниме «Магическая битва»
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Студия TOHO animation представила тизер четвёртого сезона аниме «Магическая битва». Дата выхода продолжения культового сериала пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation. Права на видео принадлежат TOHO animation.

Сюжет тайтла продолжит историю старшеклассника Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении. Четвёртый сезон получил название «Смертельная миграция. Часть 2». Предстоящие эпизоды продолжат арку The Culling Game из третьего сезона, в котором героям пришлось принять участие в королевской битве.

«Магическая битва» — аниме, которое стало популярным по всему миру. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса. Картину признали самым популярным аниме-сериалом в 2023 году — оно обошло по показателям даже «Атаку титанов» и «Ван-Пис».

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