Расписание второго дня плей-офф IEM Cologne Major 2026 по CS 2
Сегодня, 19 июня, продолжается плей-офф Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждёт два последних матча четвертьфинала. Они пройдут в формате best-of-3 (до двух побед), а проигравшие покинут чемпионат на 5-8-х местах.
Расписание матчей IEM Cologne Major 2026 пятницу, 19 июня:
- 16:45. Team Spirit (Россия) — G2 Esports (Европа);
- 20:00. Team Vitality (Европа) — Team Falcons (Европа).
Турнир уже успели покинуть BetBoom Team и 9z Team. FURIA Esports и Aurora Gaming прошли в полуфинал.
IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 лучших коллектива сражаются за титул и призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
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