Студия TOHO animation представила тизер третьего сезона аниме «Дорохедоро». Дата выхода продолжения популярного сериала пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation. Права на видео принадлежат TOHO animation.

Проект повествует о человеке-ящере Каймане, который охотится на магов, использующих простых людей для своих экспериментов в мрачном городе Дыра. Он пытается вернуть себе память и человеческий облик. В нелёгком пути герою помогает его подруга Никайдо.

Автором сериала выступил Юитиро Хаяси, работавший над популярным аниме «Атака титанов». «Дорохедоро» высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил 8 баллов из 10.