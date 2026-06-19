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Тизер третьего сезона аниме «Дорохедоро»

Тизер третьего сезона аниме «Дорохедоро»
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Студия TOHO animation представила тизер третьего сезона аниме «Дорохедоро». Дата выхода продолжения популярного сериала пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation. Права на видео принадлежат TOHO animation.

Проект повествует о человеке-ящере Каймане, который охотится на магов, использующих простых людей для своих экспериментов в мрачном городе Дыра. Он пытается вернуть себе память и человеческий облик. В нелёгком пути герою помогает его подруга Никайдо.

Автором сериала выступил Юитиро Хаяси, работавший над популярным аниме «Атака титанов». «Дорохедоро» высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил 8 баллов из 10.

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