Первый постер доксериала «Солдаты полураспада. Ядерный секрет СССР»

Онлайн-кинотеатр Okko представил первый постер сериала «Солдаты полураспада. Ядерный секрет СССР». Дата выхода документального шоу пока неизвестна.

Фото: Okko

Проект расскажет о единственных в СССР учениях с применением ядерного оружия на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Сериал прольёт свет на тайные события, произошедшие более 70 лет назад, а также на их последствия.

Документальное шоу создавалось при участии различных экспертов, которые предоставили для авторов уникальные данные. Режиссёром выступил Владислав Кузнецов, автор других доксериалов — «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» и «Быть цыганом».