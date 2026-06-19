«Лично я ждал от 9z ещё большего»: DedOk — об итогах первого дня плей-офф мэйджора по CS 2

Комментатор Okko Ян DedOk Кордияк специально для «Чемпионата» подвёл итоги первого дня плей-офф Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2.

Эксперт отметил, что игровой день вышел насыщенным, но оба матча выиграли фавориты.

Первый матч точно мог разочаровать зрителей результатом. Всё-таки путь Boombl4 и компании получился красивым, несмотря на все трудности. Aurora наконец получила то, чего ей не хватало, — включившегося XANTARES!

Второй матч, наоборот, наверняка вызвал ликование у многих болельщиков. Хотя лично я ждал от 9z ещё большего, чем они успели показать. Будем откровенны: ещё несколько месяцев назад никто и представить не мог, как далеко зайдут эти парни. Но, кажется, именно сцена плей-офф немного выбила их из колеи. Главным оружием команды была безупречная стрельба, и сегодня это оружие дало осечку.

DedOk также заметил, что всё ещё ждёт выхода FURIA в финал турнира — победившие команды сыграют полуфинальный матч между собой завтра, 20 июня.