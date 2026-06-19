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Аниме Человек-бензопила, 2 сезон (2027): дата выхода, когда смотреть, трейлер

Трейлер второго сезона аниме «Человек-бензопила» — выход в 2027 году
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Студия Mappa представила трейлер второго сезона знаменитого аниме «Человек-бензопила». Премьера продолжения состоится в 2027 году. Более точную дату авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале MAPPA CHANNEL. Права на видео принадлежат Mappa.

Предстоящий сезон получил подзаголовок «Наёмные убийцы» и будет основаны на одноимённой арке из оригинальной манги. В продолжении о Дэндзи и его способностях узнаёт весь мир. Из-за этого в Японию приедут различные убийцы, которые будут охотиться на героя и его друзей.

Первый сезон «Человека-бензопилы» стартовал в 2022 году и стал очень популярным по всему миру. События проекта рассказывают про подростка, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца. Помимо первого сезона, уже доступен полнометражный фильм-продолжение с подзаголовком «История Резе».

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