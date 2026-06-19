Nothing не выпустит смартфон CMF Phone из-за кризиса памяти

Один из основателей компании Nothing Акис Эвангелидис сообщил об отмене выпуска бюджетного смартфона CMF Phone. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

По словам руководителя, производители пытались создать приемлемый по стоимости гаджет. Однако из-за дефицита памяти решили не выпускать его в 2026 году, ведь смартфон с такими затратами попросту не получится сделать бюджетным.

Многие из вас спрашивали, когда выйдет следующий телефон CMF, как и всегда, предпочитаем быть прозрачными. Мы работали над ним, но с текущими ценами на память не можем создать телефон, который ощущался бы как настоящий шаг вперёд, по цене, подходящей для CMF. В результате мы решили не выпускать новый телефон CMF в этом году.

Эвангелидис также отметил, что дефицит памяти не повлиял на другие запланированные для выпуска смартфоны. Он заявил, что компания Nothing представит другие анонсы в ближайшее время.