«Красивая история подошла к концу». Nota прокомментировал уход из PARIVISION

Бывший игрок PARIVISION Эмиль nota Москвитин прокомментировал уход из команды в своём телеграм-канале.

Игрок провёл в составе полтора года и помог организации выиграть первый тир-1 трофей — BLAST Bounty 2026 Season 1.

Каждая глава рано или поздно заканчивается. Это была красивая история от команды без VRS до победы на тир-1 турнире. За последние полтора года я получил колоссальное количество опыта. Жаль, что не удалось в полной мере оправдать свои ожидания, но всё ещё впереди. Спасибо большое всем за поддержку, ещё увидимся.

Москвитин присоединился к PARIVISION в январе 2025 года. Его место в составе занял 18-летний Вячеслав slaxejezzz Винокуров из Якутска. Ранее команду также покинул Андрей BELCHONOKK Ясинский, которого заменил чемпион мэйджора Абай HObbit Хасенов.