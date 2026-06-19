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Трейлер ремейка культового фильма «Комната» с Бобом Оденкёрком — премьера 26 июня

Трейлер ремейка культового фильма «Комната» с Бобом Оденкёрком — премьера 26 июня
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Компания Acting for a Cause представила трейлер фильма «Комната возвращается!». Премьера новой адаптации культовой картины Томми Вайсо состоится на спецпоказе в Лос-Анджелесе 26 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Brando Crawford. Права на видео принадлежат Acting for a Cause.

Лента полностью повторяет сюжет оригинального проекта и рассказывает о Джонни, который узнаёт, что его невеста Лиза заводит роман с его лучшим другом Марком. Главную роль в новом фильме исполнил звезда сериала «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк. Все сцены из предстоящей адаптации сняли за 12 часов, без каких-либо репетиций и подготовок.

Фильм «Комната» вышел в 2003 году и стал популярен по всему миру. Проект получил культовый статус благодаря абсурдному сюжету и странной игре исполнителя главной роли Томми Вайсо, который также выступил режиссёром ленты. В момент выхода многие называли картину одной из худших в мире.

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