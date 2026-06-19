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NiKo сменил подход к подготовке перед мэйджором в CS 2

NiKo сменил подход к подготовке перед мэйджором в CS 2
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Рифлер Team Falcons Никола NiKo Ковач рассказал, что изменил подход к подготовке перед IEM Cologne Major 2026. Вместо привычных многочасовых тренировок он сфокусировался на ментальном состоянии — и завершил третью стадию с рейтингом 1,23, лучшим показателем за сезон.

Перед стартом мэйджора Ковач подвергся критике — вместо тренировок после буткемпа он на пару дней отправился в Милан на «Формулу-1».

Впервые готовился иначе к мэйджору и играл немного меньше. Раньше всегда переусердствовал — казалось, что недостаточно готов, хотелось больше тренироваться, играть DM и придумывать тактики. В этот раз сфокусировался на ментальном состоянии. Перед турниром я давал себе обещания и придерживаюсь их. Цель — сделать всё возможное, чтобы после ни о чём не жалеть.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.

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