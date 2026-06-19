«Потрясающее завершение». Зрители хвалят финал первого сезона «Бухты вдов»

17 июня состоялась премьера 10-го эпизода сериала «Бухта вдов» — заключительной серии первого сезона. Многие зрители уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агрегаторе IMDb эпизод получил 8,7 балла из 10.

Большинство зрителей хвалят финальную серию за неожиданный финал, который улучшил впечатление от итак отличного проекта. Отдельно отмечают актёрскую игру исполнителя главной роли Мэттью Риза. При этом некоторым не понравилось завершение первого сезона из-за сумбурности происходящих событий. Тем не менее многие зрители с нетерпением ждут продолжение.

Фото: IMDb

Что пишут зрители про финал первого сезона сериала «Бухта вдов»:

Потрясающий финал сезона. Просто вау. Как раз когда я думала, что этот сериал уже не может стать лучше, он доказал мне обратное. Мэттью Риз великолепно сыграл главную роль.

Какой шикарный сезон. Этот сериал был великолепен с самого начала, рада сообщить, что финал сезона получился просто потрясающим. Искренне рада, что авторы смогли достойно завершить сюжет и жду продолжения.

С нетерпением жду второго сезона. У них действительно получилось что-то особенное, где ужасы и комедия смешиваются в одно произведение. Великолепный актёрский состав только помогает этому.

Отличный сценарий и актёрская игра, особенно Мэттью Риза. Крутая неожиданная концовка, хотя и совершенно неожиданная. Очень рекомендую к просмотру и рад, что сериал продлили.

В целом отличный сериал, но финал ужасный. 10 серий подводили к тому, что могло бы стать невероятной кульминацией. Однако последние пять минут стали абсолютным разочарованием — крайне странный финал.

«Бухта вдов» рассказывает о мэре захолустного острова по имени Том Лофтис. Он хочет развить свой край и привлекает для этого туристов. Как только гости приезжают, в этом месте начинают происходить пугающие события, связанные с древними легендами. Компания Apple уже продлила сериал на второй сезон.