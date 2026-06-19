Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Невероятно счастлив». В GTA 6 появится музыка российского композитора

«Невероятно счастлив». В GTA 6 появится музыка российского композитора
Комментарии

Российско-аргентинский музыкант Дмитрий Лаврутов принял участие в создании саундтрека для GTA 6. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

Дмитрий родился в Красноярске, однако с 2022 года живёт в Буэнос-Айресе. Одна из его композиций прозвучала в тизере игры, который выпустили в день объявления даты старта предзаказов. Музыкант поблагодарил разработчиков из студии Rockstar, которые предоставили ему шанс принять участие в создании проекта. Он также подтвердил, что его музыка будет в саундтреке самой игры.

Огромное спасибо, Rockstar. Никогда не представлял, что моя музыка однажды будет звучать в новой части игры, которую я всегда восхищённо обожал. Невероятно счастлив, благодарен и польщён этой возможностью. Спасибо, что поверили в меня и сделали этот опыт таким значимым.

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были этой осенью, но разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.

О старте предзаказов GTA 6:
Предзаказы GTA 6 стартуют 25 июня
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android