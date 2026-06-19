«Невероятно счастлив». В GTA 6 появится музыка российского композитора

Российско-аргентинский музыкант Дмитрий Лаврутов принял участие в создании саундтрека для GTA 6. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

Дмитрий родился в Красноярске, однако с 2022 года живёт в Буэнос-Айресе. Одна из его композиций прозвучала в тизере игры, который выпустили в день объявления даты старта предзаказов. Музыкант поблагодарил разработчиков из студии Rockstar, которые предоставили ему шанс принять участие в создании проекта. Он также подтвердил, что его музыка будет в саундтреке самой игры.

Огромное спасибо, Rockstar. Никогда не представлял, что моя музыка однажды будет звучать в новой части игры, которую я всегда восхищённо обожал. Невероятно счастлив, благодарен и польщён этой возможностью. Спасибо, что поверили в меня и сделали этот опыт таким значимым.

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были этой осенью, но разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.