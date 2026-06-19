Файтинг UFC 6 вышел на PS5 и Xbox Series

19 июня состоялся релиз игры UFC 6 — шестой части симулятора боёв по смешанным единоборствам EA Sports. Проект уже доступен на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Одной из главных особенностей UFC 6 серии стали бойцы. Авторы сообщали, что сделали спортсменов более близкими визуально к реальным людям. Разработчики также усовершенствовали системы ударов и анимаций, а также добавили новые игровые режимы. Кроме того, в шестой части повысили уровень графики на аренах, добавив блики и улучшив освещение.

Ожидается, что игра выйдет и на ПК, однако релиз новой версии состоится позже. В проекте отсутствует русский язык. Ранее авторы сообщали, что файтинг получит два крупных дополнения — первое выйдет зимой, второе выпустят летом 2027 года.