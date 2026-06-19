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Мультфильм «История игрушек 5» собрал $ 17 млн на предпоказах — рекорд 2026 года

Мультфильм «История игрушек 5» собрал $ 17 млн на предпоказах — рекорд 2026 года
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19 июня состоялась мировая премьера «Истории игрушек 5» — пятой части культовой серии мультфильмов. Издание Variety сообщило, что картина собрала $ 17,5 млн ещё до выхода в кинотеатрах США.

Таким образом, лента продемонстрировала лучший результат на преподказах в 2026 году. Ранее рекорд принадлежал биографической картине «Майкл» про Майкла Джексона, которая заработала $ 12,6 млн до премьеры. «История игрушек 5» также показал второй лучший показатель по сборам на предварительных сеансах среди других проектов студии Pixar — первое место занимает «Суперсемейка 2».

«История игрушек 5» рассказывает о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки сталкиваются с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он занимает всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

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