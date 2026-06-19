Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Paper Rex — первый финалист Valorant Masters London 2026

Paper Rex — первый финалист Valorant Masters London 2026
Комментарии

Paper Rex справилась с EDward Gaming в финале верхней сетки Valorant Masters London 2026. Встреча завершилась со счётом 2:1 — 13:15 на Breeze, 14:12 на Fracture и 13:6 на Split.

Лучшим игроком встречи стал Ван Jinggg Цзин Цзе, который отыграл с K/D/A 68-48-28 на Omen и Raze. Россиянин Илья something Петров также отыграл с положительным счётом — 58-45-21, сыграв на Jett и Brimstone на трёх картах.

Благодаря победе Paper Rex проходит в финал Valorant Masters London 2026, для команды это уже третий раз. EDward Gaming, в свою очередь, падает в нижнюю сетку, где попытается пройти в финал с победителем пары Team Vitality/Leviatan.

Valorant Masters London 2026 проходит с 6 по 21 июня, 12 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
Riot Games раскрыла полную систему VCT 2027 — любая команда сможет дойти до Champions
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android