Продажи симулятора пряток Meccha Chameleon достигли 5 млн копий

Разработчик Lemorion рассказал о новом этапе успеха инди-игры Meccha Chameleon. Продажи проекта достигли 5 млн копий в Steam.

Такого результата игра добилась за девять дней с момента выхода — релиз состоялся 10 июня. Автор поблагодарил пользователей, и пообещал, что в ближайшее время в проект добавят новую карту и дополнительные опции.

Спасибо за достижение отметки в 5 млн проданных копий. В ближайшем будущем будут добавлены новая официальная карта и игровые опции.

Meccha Chameleon представляет собой онлайн-прятки. Пользователи должны управлять белыми человечками, которых нужно красить, чтобы спрятаться от других игроков.