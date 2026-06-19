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Продажи симулятора пряток Meccha Chameleon достигли 5 млн копий

Продажи симулятора пряток Meccha Chameleon достигли 5 млн копий
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Разработчик Lemorion рассказал о новом этапе успеха инди-игры Meccha Chameleon. Продажи проекта достигли 5 млн копий в Steam.

Такого результата игра добилась за девять дней с момента выхода — релиз состоялся 10 июня. Автор поблагодарил пользователей, и пообещал, что в ближайшее время в проект добавят новую карту и дополнительные опции.

Спасибо за достижение отметки в 5 млн проданных копий. В ближайшем будущем будут добавлены новая официальная карта и игровые опции.

Meccha Chameleon представляет собой онлайн-прятки. Пользователи должны управлять белыми человечками, которых нужно красить, чтобы спрятаться от других игроков.

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