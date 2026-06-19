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«Он может сыграть Джеймса Бонда». Режиссёр Уве Болл — о скандальном актёре Арми Хаммере

«Он может сыграть Джеймса Бонда». Режиссёр Уве Болл — о скандальном актёре Арми Хаммере
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Издание Daily Telegraph взяло интервью у автора фильмов «Бладрейн» и «Постал» Уве Болла. Он рассказал о своём отношении к скандальному актёру Арми Хаммеру («Социальная сеть»).

По словам режиссёра, он пригласил артиста на главную роль в фильм «Гражданин-мститель», несмотря на обвинения в его адрес. Постановщик заявил, что считает Хаммера отличным актёром, что он смог бы идеально сыграть Джеймса Бонда.

Ему ничего не предъявили, не было никакого судебного иска. Он был просто знаменитым парнем, который дурачился. Это красивый, харизматичный парень, который мог бы сыграть Джеймса Бонда. На самом деле, он идеально подошёл бы на эту роль.

Арми Хаммера обвинили в сексуальном насилии в 2021 году. С тех пор он перестал сниматься в больших голливудских фильмах. В 2023 году прокуратура закрыла расследование в отношении актёра. В итоге уголовное дело не возбуждалось.

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