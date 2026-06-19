Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

HeavyGod получил трейдбан прямо во время матча G2 — Spirit на мэйджоре

HeavyGod получил трейдбан прямо во время матча G2 — Spirit на мэйджоре
Комментарии

Четвертьфинал IEM Cologne Major 2026 между G2 Esports и Team Spirit прерван технической паузой. Во время третьей карты рифлер G2 Никита HeavyGod Мартыненко был кикнут с сервера и получил трейдбан — из-за этого он не может переподключиться к матчу.

Фото: Соцсети

Трейдбан в CS 2 обычно выдаётся системой за подозрительную активность с предметами или срабатывание античита. Получить его посреди официального матча на мэйджоре — случай практически беспрецедентный.

G2 прошла в плей-офф мэйджора с последнего места, обыграв NAVI в решающем матче третьей стадии. Spirit вышла в четвертьфинал без поражений и проводит турнир без тренера — Сергей Hally Шаваев был госпитализирован перед стартом мэйджора, а Дмитрий s0tf1k Форостянко не получил визу.

Материалы по теме
FURIA обыграла 9z и вышла в полуфинал IEM Cologne Major 2026 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android