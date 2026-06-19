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Джефф Дэниелс и Брендан Фрейзер сыграют в триллере Starman про Марс

Джефф Дэниелс и Брендан Фрейзер сыграют в триллере Starman про Марс
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Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава научно-фантастического триллера Starman («Звёздный человек»). К проекту присоединился звезда комедии «Тупой и ещё тупее» Джефф Дэниелс.

Артист сыграет одну из главных ролей в картине, вместе с Бренданом Фрейзером («Мумия»). Лента расскажет о технологе Томе Адамсе, который отправляется в историческую экспедицию на Марс, чтобы стать первопроходцем на новом рубеже человечества. Но когда из-за непредвиденных обстоятельств он оказывается за миллионы километров от Земли, его миссия превращается в неожиданную и срочную гонку со временем.

Дата выхода Starman пока неизвестна, а съёмки стартуют летом. Лента станет полнометражным дебютом Джоша Уэйкли. Одним из продюсеров выступит Дэвид С. Гойер — сценарист фильмов «Человек из стали» и «Тёмный рыцарь».

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