Джефф Дэниелс и Брендан Фрейзер сыграют в триллере Starman про Марс

Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава научно-фантастического триллера Starman («Звёздный человек»). К проекту присоединился звезда комедии «Тупой и ещё тупее» Джефф Дэниелс.

Артист сыграет одну из главных ролей в картине, вместе с Бренданом Фрейзером («Мумия»). Лента расскажет о технологе Томе Адамсе, который отправляется в историческую экспедицию на Марс, чтобы стать первопроходцем на новом рубеже человечества. Но когда из-за непредвиденных обстоятельств он оказывается за миллионы километров от Земли, его миссия превращается в неожиданную и срочную гонку со временем.

Дата выхода Starman пока неизвестна, а съёмки стартуют летом. Лента станет полнометражным дебютом Джоша Уэйкли. Одним из продюсеров выступит Дэвид С. Гойер — сценарист фильмов «Человек из стали» и «Тёмный рыцарь».