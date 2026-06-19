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Team Spirit прошла в полуфинал IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Team Spirit прошла в полуфинал IEM Cologne Major 2026 по CS 2
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Российская Team Spirit одолела G2 Esports в четвертьфинале Intel Extreme Masters Cologne Major 2026. Напряжённая серия закончилась со счётом 2:1 — 9:13 на Overpass, 16:14 на Dust2 и 25:22 на Mirage.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 16:45 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
G2 Esports

Лучшим игроком серии стал Данил donk Крышковец, который закончил встречу с K/D 76-76 при рейтинге 1,28.

В ходе матча капитан Spirit Борис magixx Воробьёв оформил важнейший клатч 1v4 во время овертайма на третьей карте, который разлетелся по соцсетям.

Благодаря победе прошла Team Spirit в полуфинал, где сразится с победителем пары Team Vitality/Team Falcons. Матчи полуфинала пройдут 20 июня.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 лучших коллектива сражаются за призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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