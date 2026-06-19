Матч между Spirit и G2 собрал 2 млн зрителей — третий результат в истории CS
Четвертьфинал IEM Cologne Major 2026 между Team Spirit и G2 Esports установил рекорд пиковой аудитории для CS 2. Матч собрал 2 044 763 зрителя на пике.
IEM Cologne Major 2026 вошёл в тройку самых просматриваемых турниров в истории Counter-Strike, уступив лишь двум мэйджорам эпохи CS:GO — PGL Major Stockholm 2021 (2 748 434) и PGL Major Antwerp 2022 (2 113 610).
Топ-5 турниров CS по пиковой аудитории:
- PGL Major Stockholm (CS:GO) — 2 748 434.
- PGL Major Antwerp (CS:GO) — 2 113 610.
- IEM Cologne Major (CS 2) — 2 044 763.
- PGL Major Copenhagen (CS 2) — 1 853 954.
- BLAST Austin Major (CS 2) — 1 789 038.
Примечательно, что рекорд был установлен на четвертьфинале — впереди ещё полуфиналы и гранд-финал, которые традиционно собирают большую аудиторию. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.
Комментарии