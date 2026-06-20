Team Falcons обыграла Team Vitality и прошла в полуфинал IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Team Falcons справилась с Team Vitality в четвертьфинале Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:1 — 13:11 на Anubis, 11:13 на Inferno и 13:11 на Dust2.
Лучшим игроком серии стал Максим kyousuke Лукин, который показал отличную игру после неудачной групповой стадии. Его K/D за три карты составил 52-50 при рейтинге 1,43.
Благодаря победе Team Falcons проходит в полуфинал мэйджора — впервые в истории организации. Team Vitality, которая с ноября 2025 года не может обыграть «соколов», покидает турнир.
Team Falcons предстоит встретиться с Team Spirit в полуфинале, который пройдёт 20 июня.