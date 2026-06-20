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Team Falcons обыграла Team Vitality и прошла в полуфинал IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Team Falcons обыграла Team Vitality и прошла в полуфинал IEM Cologne Major 2026 по CS 2
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Team Falcons справилась с Team Vitality в четвертьфинале Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:1 — 13:11 на Anubis, 11:13 на Inferno и 13:11 на Dust2.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 22:25 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 1
Team Vitality

Лучшим игроком серии стал Максим kyousuke Лукин, который показал отличную игру после неудачной групповой стадии. Его K/D за три карты составил 52-50 при рейтинге 1,43.

Благодаря победе Team Falcons проходит в полуфинал мэйджора — впервые в истории организации. Team Vitality, которая с ноября 2025 года не может обыграть «соколов», покидает турнир.

Team Falcons предстоит встретиться с Team Spirit в полуфинале, который пройдёт 20 июня.

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