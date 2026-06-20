Умер Джеймс Берроуз, режиссёр сериалов «Теория большого взрыва» и «Друзья»

Издание People сообщило о смерти Джеймса Берроуза. Знаменитый режиссёр сериалов скончался в возрасте 85 лет.

О смерти постановщика журналистам рассказала его семья. Причина случившегося пока неизвестна.

Мы чтим необыкновенную жизнь и наследие Джеймса «Джимми» Берроуза, который мирно скончался сегодня в окружении любящей семьи. Более пяти десятилетий Берроуз был одним из самых влиятельных и любимых режиссёров в истории телевидения. Как легендарный режиссёр, наставник и творческая сила он помог сформировать поколения комедии и принёс неизмеримую радость зрителям по всему миру.

Джеймс Берроуз работал на телевидении более 40 лет. За это время он снял свыше 1000 эпизодов различных сериалов. Режиссёр принял участие в постановке таких культовых шоу, как «Такси», «Друзья» и «Теория большого взрыва». За создание отдельных серий он получил 11 премий «Эмми».