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Умер Джеймс Берроуз, режиссёр сериалов «Теория большого взрыва» и «Друзья»

Умер Джеймс Берроуз, режиссёр сериалов «Теория большого взрыва» и «Друзья»
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Издание People сообщило о смерти Джеймса Берроуза. Знаменитый режиссёр сериалов скончался в возрасте 85 лет.

О смерти постановщика журналистам рассказала его семья. Причина случившегося пока неизвестна.

Мы чтим необыкновенную жизнь и наследие Джеймса «Джимми» Берроуза, который мирно скончался сегодня в окружении любящей семьи. Более пяти десятилетий Берроуз был одним из самых влиятельных и любимых режиссёров в истории телевидения. Как легендарный режиссёр, наставник и творческая сила он помог сформировать поколения комедии и принёс неизмеримую радость зрителям по всему миру.

Джеймс Берроуз работал на телевидении более 40 лет. За это время он снял свыше 1000 эпизодов различных сериалов. Режиссёр принял участие в постановке таких культовых шоу, как «Такси», «Друзья» и «Теория большого взрыва». За создание отдельных серий он получил 11 премий «Эмми».

О смерти другой звезды сериалов:
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