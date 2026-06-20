Зрители оценили мультфильм «История игрушек 5» на уровне прошлых частей

19 июня состоялась мировая премьера «Истории игрушек 5» — пятой части культовой серии мультфильмов. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «А». Таким образом, фильм понравился зрителям на уровне предыдущих частей. Из всей франшизы выделяется только «История игрушек 2», которую оценили выше остальных проектов серии (А+). Критики также тепло приняли пятую часть: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 94% свежести.

Фото: CinemaScore

«История игрушек 5» повествует о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. По сюжету картины игрушки сталкиваются с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он занимает всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.