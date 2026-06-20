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Создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас озвучил одного из героев в «Миньонах и монстрах»

Создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас озвучил одного из героев в «Миньонах и монстрах»
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Издание Collider взяло интервью у главы студии Illumination Криса Меледандри. Он рассказал, что в озвучке мультфильма «Миньоны и монстры» принял участие создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас.

Кого из персонажей озвучил режиссёр, пока неизвестно. Руководитель студии отметил, что авторы очень рады появлению Лукаса в их проекте.

Из сюжета возникла идея персонажа, и я сказал об этом авторам мультфильма: «А что, если мы сможем пригласить Джорджа Лукаса?» А они такие: «Шутишь?» Я понятия не имел, что получу такое быстрое «да». Это было невероятно. Так что мы очень рады, что он принял участие в фильме.

Мультфильм «Миньоны и монстры» выйдет в мировом прокате 1 июля. Сюжет предстоящей картины перенесёт Миньонов в 1920-е годы. Теперь они решают снять собственный фильм ужасов в Голливуде. Для этого им предстоит найти самых страшных существ.

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