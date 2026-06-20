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Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе

Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе
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Издание Ouest-France сообщило о гибели сооснователя видеоигровой компании Ubisoft Клода Гиймо. По данным СМИ, он стал одним из погибших в авиакатастрофе, произошедшей 19 июня.

Происшествие случилось во Франции, когда личный самолёт бизнесмена заходил на посадку у аэродрома Ла-Боль. После крушения легкомоторное судно загорелось. В самолёте находились два человека, среди которых был Клод Гиймо — оба погибли.

Гиймо основал Ubisoft вместе со своими четырьмя братьями в 1986 году. Именно под их руководством компания превратилась в одно из крупнейших видеоигровых издательств в мире, которые выпустили такие популярные франшизы, как Assassin's Creed и Far Cry.

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