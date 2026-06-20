Трейлер продолжения четвёртого сезона аниме «О моём перерождении в слизь» — выход летом

Студия Eight Bit представила трейлер второй части четвёртого сезона аниме «О моём перерождении в слизь». Продолжение популярного сериала начнёт выходить летом, более точную дату премьеры авторы раскроют позже.

Видео доступно на YouTube-канале AnimeSelect. Права на видео принадлежат Eight Bit.

Аниме повествует о простом офисном работнике Сатору. Однажды он защищает коллегу от грабителя и погибает. После смерти герой попадает в волшебный мир, где перерождается в комок слизи по имени Римуру. В четвёртом сезоне он продолжает участвовать в политических интригах магической страны.

Четвёртый сезон разделён на пять периодов — первая часть завершилась 19 июня. Ранее по вселенной сериала в кинотеатрах вышел фильм «О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря».