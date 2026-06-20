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Футболист Матвей Сафонов поздравил Team Spirit с выходом в полуфинал мэйджора в CS 2

Футболист Матвей Сафонов поздравил Team Spirit с выходом в полуфинал мэйджора в CS 2
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Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов поздравил Team Spirit с выходом в полуфинал IEM Cologne Major 2026 по CS 2.

Футболист рассказал в телеграм-канале, что следил за четвертьфиналом с G2 Esports до 4 утра по местному времени в Корее.

Думал записать вам видео, что у нас ранний подъём и перелёт по Корее. Но вчера до 4 утра по местному смотрели четвертьфинал по CS и бесконечные допы. Так что моё лицо не готово к публикациям в интернетах. Team Spirit, я в своём отпуске не собираюсь кататься на эмоциональных качелях. Что-то будем делать с тем фактом, что нервные клетки не восстанавливаются? И конечно же, с победой! Удачи в полуфинале!

Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. В прошлом сезоне россиянин выиграл вторую Лигу чемпионов с французским клубом. В полуфинале мэйджора Team Spirit сыграет против Falcons 20 июня.

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