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«Сразу рассказал Зендее»: Том Холланд — о возвращении Роберта Дауни-младшего в Marvel

«Сразу рассказал Зендее»: Том Холланд — о возвращении Роберта Дауни-младшего в Marvel
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Портал Cinemania взял интервью у звезды серии фильмов «Человек-паук» Тома Холланда. Он рассказал, как узнал о возвращении Роберта Дауни-младшего в ленте «Мстители: Судный день».

По словам Холланда, актёр позвонил ему лично и сообщил радостную новость. Он положил трубку и сразу рассказал об этом своей возлюбленной Зендее. Артист очень заинтригован, ведь не знает, что будет значить возвращение Дауни-младшего для его персонажа Питера Паркера.

Я повесил трубку и сказал Зендее: «Дауни возвращается». Да, мы просто время от времени общаемся с Робертом в непринуждённой обстановке. Он интересуется моими делами. И он мне тогда позвонил и сообщил новость — и это действительно здорово. Когда мне наконец-то выпадет шанс появиться на съёмочной площадке, мне будет очень любопытно, что это будет значить для Питера Паркера и как это будет работать. Я очень взволнован, чем бы они ни занимались.

«Мстители: Судный день» выйдут в мировом прокате 18 декабря. Лента расскажет, как Мстители, Люди Икс и Фантастическая четвёрка объединит силы, чтобы сразиться с Доктором Думом в исполнении Роберта Дауни-младшего. События картины приведут к другом масштабному фильму — «Мстители: Секретные войны», премьера которого состоится в декабре 2027 года.

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