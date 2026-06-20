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«Marvel совершила ошибку»: Фамке Янссен — о своём отсутствии в «Мстителях: Судный день»

«Marvel совершила ошибку»: Фамке Янссен — о своём отсутствии в «Мстителях: Судный день»
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Издание Nerdtropolis взяло интервью у звезды серии фильмов «Люди Икс» Фамке Янссен. Она рассказала о своём отношении к тому, что не появится в предстоящей ленте «Мстители: Судный день».

Актриса считает, что в студии Marvel совершили ошибку, когда не пригласили её вернуться к роли мутанта Джин Грей. Янссен отметила, что не винит авторов, ведь плохо умеет хранить секреты и сразу бы раскрыла фанатам, что появится в фильме.

Я настолько плохо умею хранить секреты, что всегда говорю всем, что я худший актёр в мире. Всё написано у меня на лице. Вы сразу это прочитаете. Думаю, что в Marvel ошиблись, когда не пригласили меня, но кто я такая? Я просто такой человек, каким себя представляю.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» в мировом прокате состоится 18 декабря. Картина станет большим кроссовером, где, помимо Мстителей, также появятся Фантастическая четвёрка и Люди Икс. Вместе они сразятся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший.

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