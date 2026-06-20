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«Они не машины, у нас точно есть шанс». Тренер Falcons zonic — о полуфинале со Spirit

«Они не машины, у нас точно есть шанс». Тренер Falcons zonic — о полуфинале со Spirit
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Тренер Team Falcons Дэнни zonic Соренсен в интервью HLTV высказался о предстоящем полуфинале IEM Cologne Major 2026 с Team Spirit. По словам датчанина, Falcons предстоит матч с, вероятно, лучшей команды турнира.

Соренсен отметил, что в предыдущей встрече со Spirit у Falcons не клеилась коммуникация, а игроки не показали свой уровень. Тренер подчеркнул, что повторения такого сценария команда позволить себе не может.

У них крутые индивидуальные исполнители, плюс есть один такой особенный игрок — нам надо ему соответствовать. Скорее всего, это лучшая команда мэйджора прямо сейчас, если смотреть на второй и третий этапы. Но в последних матчах они тоже показали, что они обычные люди, а не машины, — значит, у нас точно есть шанс.

Полуфинал Falcons — Spirit пройдёт 20 июня в 20:00 мск. Напомним, Spirit проводит весь мэйджор без тренера, а в четвертьфинале обыграла G2 со счётом 2:1 — две карты ушли в овертаймы, а пиковая аудитория матча превысила 2 млн зрителей.

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