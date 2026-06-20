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«Даже не пыталась узнать о сюжете»: звезда «Из многих» Рэй Сихорн — о втором сезоне шоу

«Даже не пыталась узнать о сюжете»: звезда «Из многих» Рэй Сихорн — о втором сезоне шоу
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На подкасте издания Variety гостем стала звезда сериала «Из многих» Рэй Сихорн. Она рассказала о производстве второго сезона популярного шоу.

По словам актрисы, она заходила в офис сценаристов, но не пыталась узнать подробности сюжета предстоящего продолжения. Всё потому, что Сихорн доверяет авторам и не хочет знать историю, пока она не будет готова.

Я заходила в офис сценаристов пообедать и поздороваться, но я не пыталась выведать что-то и не звонила им, чтобы узнать подробности сюжета. Дело не в том, что мне всё равно, а в том, что мне как раз очень не всё равно. Я доверяю авторам и уверена, что их способности намного превосходят то, что я могла бы предложить. Но я также не хочу ставить их в положение, когда они будут беспокоиться о том, что мне раскрыть, а что нет. Они не хотят манипулировать актёрами.

Первый сезон «Из многих» завершился в декабре 2025 года. Сюжет шоу рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы. Второй сезон выйдет не раньше 2027 года.

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